Dua Kali Kalah: Azia Jadi Sasaran Semprot Pistol Air

JAKARTA - Dalam episode perdana MANIAK (Main Iseng Aja Etdah Yak), Azia Riza langsung bikin heboh komplek. Ia jalan santai sambil nyari orang buat diajak main, dan kebetulan melihat Paladew, empat laki-laki dewasa lagi nongkrong di taman. Tanpa ragu, Azia tiba-tiba nimbrung dan sok akrab sambil bilang, “hey ikutan dong.” Meski sempat bingung, Paladew akhirnya menerima ajakan itu.

Azia kemudian ngajak mereka main kartu dengan mekanisme simpel tapi brutal: yang kalah bakal kena semprot pistol air. Sebelum mulai, semuanya diminta pakai jas hujan biar aman dari basah. Ronde pertama berjalan tegang dan kocak karena tiap pemain berusaha keras menghindari kartu joker. Sampai Rifqi pun sempat nyeletuk, “kok gua tegang dah main ginian.”

Hasil ronde pertama cukup heboh: Azia dan Fany kalah, sementara Jey, Rey, dan Rifqi selamat. Hukuman pun langsung dilakukan, Azia dan Fany disemprot pistol air habis-habisan. Setelah selesai, mereka lanjut ke ronde kedua dengan posisi duduk baru.

Di ronde kedua, Azia udah cekikikan dari awal pas ngoper kartu ke Rifqi, bikin suasana makin ramai. Namun setelah permainan dimulai, tensinya balik naik kayak ronde pertama. Semua fokus menghindari joker sembari ketawa-ketawa.

Ronde kedua berakhir dengan hasil yang nggak kalah kocak: Azia kalah lagi, dan kali ini dia kalah sendirian. Paladew langsung kompak nyemprotin dia pakai pistol air sampai makin basah. Episode ini pun berakhir dengan tawa, chaos, dan Azia yang jadi korban dua kali.

Saksikan selengkapnya di @aziarizza

(kha)