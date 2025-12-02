Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Main Kartu Jadi Chaos: MANIAK Episode 1 Bikin Paladew Tegang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |20:03 WIB
Main Kartu Jadi Chaos: MANIAK Episode 1 Bikin Paladew Tegang
Maniak Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - MANIAK episode perdana dibuka dengan aksi Azia yang keliling komplek buat nyari orang buat diajak main iseng. Nggak lama jalan, dia ngeliat Paladew lagi ngumpul di taman. 

Tanpa basa-basi, Azia langsung nyamperin dengan gaya SKSD, “hey ikutan dong.” Awalnya Paladew bengong, tapi akhirnya mereka nerima dan Azia gabung dalam obrolan itu. Setelah itu, Azia bilang kalau dia mau ngajak mereka main.

Permainannya adalah main kartu, tapi ada twist: sebelum mulai, semua harus pakai jas hujan karena kalau kalah bakal disemprot pakai pistol air. Permainan pertama langsung tegang dan kocak, karena syarat utamanya cuma satu: jangan sampai dapat kartu joker. Bahkan Rifqi dari Paladew sempat bilang, “kok gua tegang dah main ginian,” sambil ketawa nggak percaya.

Di ronde pertama, ket tegangannya makin kerasa pas semua orang buka kartu. Pada akhirnya yang kalah adalah Azia dan Fany, sementara Jey, Rey, dan Rifqi aman dari hukuman. Sesuai aturan, Azia dan Fany langsung disemprot pakai pistol air tanpa ampun.

Setelah itu mereka lanjut ke ronde kedua yang pakai aturan sama, tapi posisi duduknya diacak ulang. Dari awal ronde, Azia udah cekikikan sendiri pas ngoper kartu ke Rifqi, bikin suasana makin chaos. Tapi begitu kartu mulai dibuka satu-satu, tensi permainan balik tegang lagi.

Di ronde kedua ini, Azia kalah lagi, tapi kali ini dia kalah sendirian. Paladew langsung kompak nyemprot Azia pakai pistol air sampai basah kuyup sambil ketawa ngakak. Episode pertama MANIAK pun ditutup dengan kekacauan seru dan Azia dua kali kena semprot.

Saksikan keseruannya di @aziarizza
 

(kha)

Topik Artikel :
Youtuber MANIAK Azia Riza
