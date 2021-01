SEOUL - Aktris Kim So Hyun memiliki agensi baru setelah resmi meninggalkan E&T Story Entertainment, pada 15 Januari silam.

Hari ini (18/1/2021), CultureDepot mengumumkan sudah meneken kontrak eksklusif dengan aktris 21 tahun tersebut. Terkait rumah barunya tersebut, Kim So Hyun pun merilis pernyataan resminya.

“Aku bersyukur bisa membagikan kabar baik ini untuk memulai tahun yang baru. Bersama agensi baru, aku akan lebih baik dalam proyek-proyek selanjutnya,” ujar aktris River Where The Moon Rises tersebut seperti dikutip dari Soompi.

CultureDepot merupakan manajemen artis di bawah Studio Dragon, salah satu rumah produksi dan manajemen raksasa Korea Selatan. Agensi itu merupakan rumah bagi sederet aktor ternama Negeri Ginseng, seperti Jun Ji Hyun dan Seo Ji Hye. Sementara itu, drama saeguk terbaru sang aktris, River Where the Moon Rises akan memulai debutnya pada Februari mendatang. Sementara Love Alarm 2 yang dibintangi Kim So Hyun bersama Song Kang dijadwalkan tayang pada semester I-2021.* Baca juga: Moon Ga Young dan Kim Seon Ho Berpotensi Reuni dalam Link