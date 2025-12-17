Pertama Kali Masak Ayam Geprek, Azia Bikin Abangnya Pasrah

JAKARTA - Episode AZBUN kali ini dimulai dengan panggilan mendadak yang langsung mengubah siang santai Azia jadi misi dapur penuh tantangan. Ia diminta membantu membuat ayam geprek untuk acara nobar Spongebob. Masalahnya, Azia sendiri mengaku hanya bisa masak air. Meski begitu, tanpa banyak berpikir, ia langsung berangkat dan mampir ke sebuah warung ayam geprek untuk minta bantuan. Di sinilah perjalanan asbun barunya dimulai.

Begitu tiba, Azia pertama-tama harus memilih bagian ayam untuk membuat 10 porsi pesanan. Alih-alih memilih secara normal, ia justru sibuk menilai ayam berdasarkan “kepribadian” masing-masing. Ada yang disebut montok, ada yang dibilang sering nge-gym, bahkan ada momen absurd ketika ia mengira ayam bisa jadi sashimi. Abang penjual sampai beberapa kali harus meluruskan konsep dasar memasak ayam.

Proses penepungan yang seharusnya sederhana pun jadi penuh drama. Azia berkali-kali salah menaruh ayam, tidak meniriskan dengan benar, hingga membuat tepung berantakan. Setiap kali abangnya menjelaskan step, Azia selalu menyelipkan komentar asbun yang membuat suasana dapur berubah jadi komedi. Namun, meski kacau, ia tetap berusaha mengikuti instruksi meski sering salah arah.

Saat ayam masuk ke penggorengan, kekacauan tidak mereda. Azia sibuk bertanya hal-hal aneh, mengajak abangnya bengong bareng, hingga mengobrol soal harga bahan baku yang makin naik. Tapi pada akhirnya, ayam benar-benar matang dengan baik berkat kesabaran sang abang chef. Bahkan Azia sempat menyulap satu porsi menjadi sepuluh dalam hitungan detik, tentu saja dengan trik AZBUN khasnya.

Episode ini menampilkan Azia yang benar-benar all out menghadapi dunia kuliner meski tanpa skill dasar. Meski semuanya terlihat kacau, hasil akhirnya tetap bikin puas, apalagi ketika ayam geprek lengkap sambal dan lalapannya berhasil disajikan. Saksikan keseruan lengkapnya di channel @aziarizza!



(kha)