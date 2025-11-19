Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |20:09 WIB
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
JAKARTA - Episode Bimbingan Kocak kali ini kedatangan tamu spesial, yaitu Anneth, dan pertemuan dimulai dengan teguran kocak khas Bu Tenny. Ia langsung nyeletuk, “Anneth!! Katanya kamu bolos ke Blok M pacaran.” Anneth cepat membantah, “Nggak buu, itu fitnahhh. Saya nggak pacaran, saya shooting musik video.”

Mendengar itu, Bu Tenny makin kepo dan nanya soal proses shootingnya. Anneth akhirnya mengaku bahwa video musiknya memang ada adegan mesra. Lalu, ketika ditanya lagunya tentang apa, Anneth menjelaskan bahwa lagu tersebut bercerita tentang jatuh cinta.

Bu Tenny lanjut menggali inspirasi Anneth saat menulis lagu. Anneth bilang biasanya datang dari pengalaman pribadi, dari teman, dari cerita random di DM, bahkan pernah juga terinspirasi film. Bu Tenny langsung bilang dirinya jadi ikut galau gara-gara lagu Anneth.

Ketika membahas lagu terbaru berjudul “Senandung Asmara,” Bu Tenny meminta Anneth menyanyikan sedikit. Anneth pun bernyanyi, dan Bu Tenny ikut menghayati dengan sangat dramatis. Setelah itu, Bu Tenny penasaran apakah lagu tersebut pengalaman pribadi, dan Anneth ngakak mengakui, “Pengalaman sendiri sih buuu.”

Obrolan seru ini menunjukkan sisi manis dan jujur Anneth yang makin bikin suasana cair. Dengan gaya khas Bu Tenny yang cerewet tapi sayang, episode ini terasa hangat dan penuh canda.

Tonton keseruannya hanya di channel @tennytap


 

(kha)

