Cara Ryu Kintaro Bangun Karier Konten Kreator Sejak Usia Dini

JAKARTA - Ryu Kintaro dikenal luas di Indonesia tidak hanya sebagai pebisnis cilik tetapi juga sebagai konten kreator muda yang sukses meraih jutaan pengikut di berbagai platform media sosial. Profilnya yang menarik perhatian publik menunjukkan betapa anak seusianya sudah mampu berbagi konten yang beragam dan konsisten sejak usia sangat dini.

Ryu mulai membuat konten sejak usia sekitar 5 tahun, ketika sebagian besar anak lain masih bermain biasa. Ketertarikannya pada kamera dan pembuatan video tumbuh sejak kecil, dan di usia tujuh tahun ia sudah mulai membuat konten secara lebih profesional bersama tim produksinya sendiri, yang membantunya mengelola ide dan editing video.

Jenis konten yang dibagikan oleh Ryu cukup beragam. Ia sering mengunggah video keseharian, wawancara, konten edukatif tentang bisnis serta kegiatan hiburan ringan di akun Instagram, YouTube, dan TikTok miliknya. Konten-konten ini mampu menarik perhatian generasi muda maupun orang dewasa, sehingga jumlah pengikutnya terus berkembang pesat, dengan lebih dari 1 juta followers di Instagram dan jutaan subscriber di YouTube.

Selain mengunggah konten di media sosial, Ryu juga sering tampil sebagai narasumber di podcast terkenal dan acara televisi nasional. Ia telah diundang di program seperti Big Things Ahead, Behind the Business, Raditya Dika, hingga Helmy Yahya, yang turut memperluas jangkauan audiensnya dan memperkuat reputasinya sebagai kreator muda yang inspiratif.

Popularitas Ryu sebagai konten kreator juga menjadi salah satu sumber penghasilannya. Ia memanfaatkan monetisasi dari platform seperti YouTube dan endorsement untuk mendukung kegiatan bisnisnya sendiri. Kombinasi antara content creation, keterlibatan aktif dengan audiens, dan pengembangan brand pribadi telah mengubah Ryu dari seorang anak yang sekadar membuat vlog menjadi figur publik dengan dampak luas di dunia digital Indonesia.



(kha)