Stasiun Setiabudi Paling Angker! Suara Lari Kecil sampai Pasir Disiram Sesuatu

JAKARTA - Episode Bisikan Gaib kali ini menghadirkan cerita dari Mas Alvian, seorang pekerja konstruksi bawah tanah MRT yang sudah mengalami berbagai kejadian mistis. Dari tiga titik pekerjaan, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Setiabudi, ia menyebut bahwa Stasiun Setiabudi adalah lokasi paling sering terjadi gangguan, terutama saat shift malam pada kedalaman sekitar 25 meter. Di sana kerap terdengar suara lari-lari kecil, suara tawa, hingga pasir yang seperti disiram oleh sesuatu yang tidak terlihat.

Salah satu pengalaman paling ekstrem terjadi ketika seorang pekerja sedang membobok beton. Di sebuah lubang lifting material berukuran sekitar 4x4 atau 5x5 meter, pekerja itu tiba-tiba menatap makhluk besar yang hanya menampakkan kepala. Setelah melakukan kontak mata, ia langsung kesurupan dan perlu dipanggil seseorang semacam kiai untuk membantu mengeluarkan makhluk tersebut.

Ki Atmo menjelaskan bahwa makhluk itu mirip gendruwo, tetapi bukan gendruwo. Kontak mata bisa membuat mereka masuk ke tubuh manusia, terutama jika wilayahnya merasa terganggu. Ia juga memaparkan bahwa area bawah tanah menyimpan banyak benda memorial dan peninggalan spiritual. Permukaan tanah terus naik, sehingga dimensi makhluk gaib tidak terbatas ruang dan waktu serta mudah tersentuh aktivitas manusia.

Selain pengalaman di MRT, Mas Alvian juga pernah menghadapi kejadian aneh di Deltamas Cikarang. Seorang pekerja jatuh saat pengecatan, namun hanya kaleng cat dan wadahnya yang tersangkut di jaring, sementara orangnya justru menembus jaring. Ada juga fenomena suara kuntilanak, mata bor yang tidak bisa menembus hingga tiga kali ganti, serta lampu yang mati di satu titik meski kabel sudah dicek.

Pembahasan kemudian masuk ke soal tumbal proyek. Mas Alvian sempat menangani septic tank di mana pekerja sebelumnya kabur setelah mendengar suara “tolong” dari bawah dan menduga ada yang dipendem atau dicor. Ki Atmo membenarkan bahwa tumbal memang pernah terjadi, bahkan pernah melihat kepala kerbau dicor di proyek pabrik Malang, dan menyebut tradisi bairawantra yang pada masa lalu bisa sampai menumbalkan manusia. Ia juga menceritakan kasus tahun 2005–2006 di mana beberapa pasang anak usia 5–7 tahun dijadikan tumbal pada pengeboran minyak. Penasaran cerita selengkapnya? saksikan hanya di kanal @robbypurbaofficial



(kha)