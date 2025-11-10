Sinopsis dan Link Nonton Film Soekarno di VISION+, Hidupkan Api Perjuangan!

JAKARTA - Di tengah penjajahan dan gejolak Indonesia, seorang pria berdiri tegak, suaranya lantang menggema. Menyulut semangat sebuah bangsa.

Ia bukan hanya pemimpin, tapi simbol keberanian, karisma, dan keyakinan yang tak tergoyahkan.

Dialah Soekarno. Kisah penuh inspiratifnya bisa ditonton melalui film “Soekarno” karya sutradara Hanung Bramantyo, yang kini hadir di VISION+. Klik di sini untuk streaming film Soekarno.

Dari masa kecil yang rapuh hingga suara lantang di podium, tokoh bernama Soekarno tumbuh dengan jiwa yang tak tergoyahkan. Cinta, pengorbanan, dan keyakinan besar menuntunnya menuju kebangkitan sebuah bangsa.

Film “Soekarno” menelusuri kehidupan Ir. Soekarno sejak masa mudanya, saat idealismenya mulai tumbuh, hingga detik bersejarah ketika ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.