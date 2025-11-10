Ketika Takdir Menyatukan Lagi, Nonton Cerita Romantis Cinta Belum Usai di VISION+

JAKARTA - Kadang, cinta tidak benar-benar hilang, hanya tertunda oleh waktu dan keadaan. Microdrama terbaru “Cinta Belum Usai” di VISION+ menghadirkan kisah romantis penuh emosi, kesalahpahaman, dan kesempatan kedua. Streaming keseruannya dengan klik di sini.

Microdrama “Cinta Belum Usai” menceritakan tentang Xu Zhiyi melamar Li Yanci demi menyelamatkan ibunya dan mereka sepakat untuk bercerai setelah satu tahun. Namun, setahun kemudian, keduanya bertemu lagi tanpa saling mengenali.

Xu Zhiyi menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam pekerjaannya, dan perlahan jatuh cinta pada Li Yanci. Setelah melalui banyak kesalahpahaman dan rintangan, kebenaran akhirnya terungkap dalam sebuah acara amal. Pada akhirnya, mereka berdamai dan meraih kebahagiaan bersama.

“Cinta Belum Usai” menghadirkan cerita romantis dengan konflik ringan tapi menyentuh, cocok buat kamu yang suka kisah tentang peluang kedua, cinta yang tumbuh kembali, dan perjalanan emosional dua orang yang tak bisa saling melepaskan.

Tonton kisah lengkapnya hanya di VISION+, dan rasakan sendiri chemistry antara Xu Zhiyi dan Li Yanci yang bikin baper di setiap episodenya! Berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- untuk menikmati berbagai microdrama, serial, dan film seru dari dalam dan luar negeri. Download aplikasi VISION+ sekarang dan temukan kisah cintamu di “Cinta Belum Usai” -



(kha)