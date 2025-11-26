Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kenny Austin Bocorkan Peran Barunya di Series Paylater 2, Akting dengan Amanda Manopo

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |23:33 WIB
Kenny Austin Bocorkan Peran Barunya di Series Paylater 2, Akting dengan Amanda Manopo
Kenny Austin
A
A
A

JAKARTA - Aktor Kenny Austin yang berperan dalam series Paylater 2 di Vision+ menilai peluncuran Combo Asia sebagai langkah positif yang semakin mempermudah masyarakat mengakses hiburan digital. Dengan harga yang lebih terjangkau dan pilihan konten yang semakin luas, ia melihat kerja sama dua platform OTT besar ini akan membawa dampak besar bagi penonton di Indonesia.

Menurutnya, gebrakan ini membuat konten yang disajikan lebih dekat dengan masyarakat. Pasalnya konten bisa ditonton di mana saja melalui HP ataupun melalui televisi.

“Pastinya eh itu lebih ke arah yang sangat positif ya. Karena sekarang jadinya orang kalau mau nonton tuh jadi lebih gampang. Lebih harga lebih terjangkau, pilihan lebih banyak opsi, jadi enggak hanya ke bioskop," ujar Kenny Austin.

Sebagai aktor yang mengikuti perkembangan industri OTT, Kenny juga melihat peluang baru bagi talenta Indonesia untuk dapat bekerja dalam proyek-proyek lintas negara. Meski menanggapi dengan nada bercanda, namun Kenny mengapresiasi rencana proyek gabungan lintas negara tersebut.

"Nanti belajar bahasa Mandarin dulu ya. Kebetulan bisanya dikit sih. Cuman tadi belum ngobrol sama Esther Yu, masih takut soalnya. Takut enggak ngerti," ujarnya.

Halaman:
1 2
