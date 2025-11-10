Hangat, Lucu, dan Penuh Cerita! Amanda Manopo Siap Temani Sore Anda di Program Terbaru RCTI, Manda Curhat!

JAKARTA - Ayo ikut seru-seruan bareng Amanda Manopo di program terbaru RCTI, Manda Curhat!

Program hiburan terbaru di RCTI Mega Entertainment yang super seru, penuh kehangatan dan juga tawa. Tayang perdana pada 10 November, dan hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 16.00 WIB, eksklusif hanya di RCTI.

Dengan konsep ruang tamu yang nyaman dan dapur yang hangat, Amanda akan menyambut berbagai bintang tamu menarik yang datang ke “rumahnya”.

Ditemani oleh Fajar Sadboy dan Indra Herlambang, obrolan di Manda Curhat akan terasa begitu akrab dan penuh kehangatan, tapi tetap dibalut dengan tawa dan gimmick lucu khas Amanda dan Fajar! Dari cerita personal hingga momen tak terduga, semuanya hadir dengan suasana santai yang bikin penonton merasa seperti ikut nongkrong langsung di rumah Manda.

Tak hanya sekadar menghibur, “Manda Curhat” juga menghadirkan nilai positif dari setiap kisah yang dibagikan. Lewat tawa dan cerita ringan, Amanda ingin mengajak pemirsa untuk lebih berani berbagi perasaan, belajar dari pengalaman orang lain, dan menemukan makna di balik setiap curhatan yang tulus.

Jangan lewatkan keseruan dan kehangatan setiap episodenya!

Saksikan program terbaru RCTI “Manda Curhat” bersama Amanada Manopo, mulai 10 November 2025, setiap Senin–Jumat pukul 16.00 WIB, hanya di RCTI!

Untuk pengalaman menonton terbaik, gunakan STB atau TV digital, dan pastikan antena Anda diarahkan ke pemancar RCTI. Jika ada gangguan sinyal, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital melalui WhatsApp di 08569003900. Ikuti juga informasi terkini melalui Instagram resmi @officialRCTI.



