5 Rekomendasi Film Korea untuk Akhir Pekan!

JAKARTA - Memasuki akhir pekan, ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda lakukan, baik saat di luar maupun di dalam rumah. Salah satunya menikmati film Korea yang menghibur dan bisa disaksikan di rumah.

Ada berbagai film dari Negeri Ginseng inj yang bisa Anda saksikan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan ini. Genre-nya pun beragam, mulai dari drama hingga komedi.

Penasaran, drama Korea apa saja yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini? Berikut informasinya, dirangkum Minggu (5/10/2025).

1. Memories of Murders

Pertama ada film Memories of Murders. Film yang tayang tahun 2003 itu jadi salah satu sineas Korea yang paling banyak ditonton.

Film ini menceritakan dua detektif Park (Song Kang-ho) dan Cho (Kim Roi-ha) yang ditugaskan untuk penyelidikan pembunuhan ganda di provinsi Korea Selatan pada tahun 1986.