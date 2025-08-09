Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Indonesia's Got Talent Bakal Tayang Setiap Hari di GTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |18:02 WIB
Indonesia's Got Talent Bakal Tayang Setiap Hari di GTV
Indonesia Got Talent
Ada info super seru buat kamu! Ajang pencarian bakat paling spektakuler di dunia, Indonesia's Got Talent, kini hadir di GTV. Siap-siap dibuat terpukau oleh talenta-talenta luar biasa dari seluruh Indonesia, mulai 9 Agustus 2025, tayang setiap hari pukul 16.00 WIB!

Di panggung ini, bakat tidak terbatas pada satu genre. Selain penyanyi, kamu akan melihat aksi memukau dari para penari, pesulap, musisi, dan banyak lagi. Ini adalah panggung bagi semua talenta terbaik untuk bersinar!

Mereka semua akan unjuk gigi di hadapan para juri yang tak main-main kapabilitasnya: Denny Sumargo, Rossa, Reza Arap, dan Ivan Gunawan. Setiap juri akan memberikan penilaian dari sudut pandang yang berbeda, menambah ketegangan dan keseruan. Semua momen di Indonesia's Got Talent ini akan dipandu oleh Robby Purba.

Supaya nontonnya makin seru dan lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih tanpa gangguan. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box kamu, dan kalau kamu lagi di luar rumah, tenang! Semua tayangan seru GTV juga bisa kamu nikmati kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+.

(kha)

Topik Artikel :
GTV IGT Indonesia Got Talent
