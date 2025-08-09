Duo Kocak Arafah dan Halda Siap Ramaikan Dahsyatnya Weekend Minggu Ini!

Program ikonik Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format yang benar-benar segar dan penuh kejutan. Tak hanya menyuguhkan aksi panggung musik dan variety games seperti biasanya, kini acara ini bertransformasi menjadi tayangan talkshow dan hiburan yang dikemas lebih dinamis, lucu, dan tentunya super menghibur.

Minggu ini Dahsyatnya Weekend akan dipandu oleh host terDahsyat yang selalu berhasil mencuri perhatian publik Sule, Olla Ramlan, Ghea Youbi dan Rara Sudirman. Para host ini akan membawakan obrolan seru yang menggabungkan sisi informatif, inspiratif, dan tentu saja jenaka ala mereka. Mulai dari isu sosial terkini, gosip hangat dunia hiburan, hingga cerita personal para selebriti akan dikupas tuntas dalam gaya khas mereka yang blak-blakan dan absurd, tapi tetap relatable.

Duo kocak kakak beradik Arafah Rianti dan Halda dengan gaya yang beda, tapi justru itu yang bikin kolaborasi mereka menarik, ada sentuhan lucu, cerdas, dan apa adanya. Mereka berhasil bikin karya yang nggak cuma menghibur, tapi juga bikin mikir, dan itu yang bikin banyak orang merasa relate.

Dua pemain sinetron Indonesia juga akan hadir di Dahsyatnya Weekend membagikan kisah kisah inspiratifnya yaitu Marshanda dan Gunawan Sudrajat. Marshanda yang yang sejak kecil sudah melekat dengan dunia hiburan Indonesia, ada perjalanan hidup yang berani dibagikan bukan hanya entertainer, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Gunawan Sudrajat dikenal sebagai aktor yang karismatik, tetapi juga ayah yang penuh kasih, terlihat dari momen kehangatan dan kebersamaan yang dibagikannya tetap bisa dijaga meski dipisahkan jarak.