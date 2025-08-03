Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Harris J Meriahkan Panggung Dahsyatnya Weekend Minggu Ini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |08:30 WIB
Harris J Meriahkan Panggung Dahsyatnya Weekend Minggu Ini
Harris J Meriahkan Dahsyatnya Weekend Minggu Ini. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Program ikonik Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format lebih segar dan penuh kejutan. 

Tak hanya panggung musik, acara ini bertransformasi menjadi talkshow yang dikemas dinamis, lucu, dan menghibur.

Minggu ini Dahsyatnya Weekend akan dipandu oleh Sule, Olla Ramlan, Ghea Youbi, dan Rara Sudirman. 

Para host akan membawakan obrolan seru yang menggabungkan sisi informatif, inspiratif, dan humor menggelitik. 

Dari isu sosial terkini, gosip hangat dunia hiburan, hingga cerita personal para selebriti akan dikulik dalam acara ini. Spesial minggu ini, Dahsyatnya Weekend akan kedatangan penyanyi asal Inggris, Harris J. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179165/dahsyatnya_weekend-OoR6_large.jpg
Ada Ashanty dan Arsy Hermansyah di Dahsyatnya Weekend Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177670/dahsyatnya_weekend-lBSE_large.jpg
Armada hingga Paramitha Rusady Meriahkan Dahsyatnya Weekend Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175771/dahsyatnya_meet_and_greet-6SKy_large.jpg
Minggu Ini, Cast Kau Ditakdirkan Untukku Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174501/dahsyatnya_weekend-FWTp_large.jpg
Nostalgia Bareng Hijau Daun dan The Virgin di Dahsyatnya Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/598/3172993/dahsyatnya_weekend-rnZS_large.jpg
Vincent Verhaag Curhat Nyaris Pisah dari Jessica Iskandar di Dahsyatnya Weekend 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164887/dahsyatnya_weekend-60IX_large.jpg
Semakin Dahsyat di Dahsyatnya Weekend Spesial Selebrasi Spektakuler RCTI 36
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement