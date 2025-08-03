JAKARTA - Program ikonik Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format lebih segar dan penuh kejutan.
Tak hanya panggung musik, acara ini bertransformasi menjadi talkshow yang dikemas dinamis, lucu, dan menghibur.
Minggu ini Dahsyatnya Weekend akan dipandu oleh Sule, Olla Ramlan, Ghea Youbi, dan Rara Sudirman.
Para host akan membawakan obrolan seru yang menggabungkan sisi informatif, inspiratif, dan humor menggelitik.
Dari isu sosial terkini, gosip hangat dunia hiburan, hingga cerita personal para selebriti akan dikulik dalam acara ini. Spesial minggu ini, Dahsyatnya Weekend akan kedatangan penyanyi asal Inggris, Harris J.