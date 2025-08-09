Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Amanda Manopo Kepergok Naik Gunung Merbabu Bareng Kenny Austin, Asyik Bermesraan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |21:07 WIB
Momen Amanda Manopo Kepergok Naik Gunung Merbabu Bareng Kenny Austin, Asyik Bermesraan
Amanda Manopo peluk Kenny Austin (Foto: Tiktok)
A
A
A

Aktris Amanda Manopo belakangan menjadi perbincangan netizen usai kepergok naik gunung bareng aktor tampan, Kenny Austin. Bintang serial Paylater ini kedapatan berada di puncak Gunung Merbabu, di Magelang bersama aktor yang diduga menjadi kekasih barunya ini.

Momen Amanda dan Kenny Austin kedapatan naik gunung bareng ini terlihat dari postingan akun TikTok, @alfsaja7. Terlihat wanita berdarah Manado itu mengenakan busana serba putih saat di puncak gunung.

Amanda pun terlihat mendekat pada sosok pria diduga Kenny Austin dan langsung memeluknya.

“Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba summit bareng Kenny Amanda,” tulis akun itu, dikutip Sabtu (9 Agustus 2025).

Dalam video itu, Kenny gagah dengan setelan outfit gunung berwarna biru. Ia pun membiarkan Amanda menghampiri dan memeluk dirinya. Kenny pun membalas pelukan artis 27 tahun ini sembari tersenyum.

Dalam video itu, Manda nampak tak ragu menunjukkan kemesraannya dengan Kenny Austin meski di depan publik. Terlihat Amanda Manopo juga merasa nyaman saat berada di dekat Kenny.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182479//amanda_manopo-4ZUD_large.jpeg
Amanda Manopo Pamer Parfum 1 Lemari, Jumlahnya Ratusan Botol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179391//kenny_austin-gxSZ_large.JPG
Kenny Austin Perdana Bintangi Film Komedi Laga: Butuh Stamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178328//amanda_manopo_dan_kenny_austin-vLWY_large.JPG
Baru Menikah Amanda Manopo Sudah Ribut dengan Kenny Austin: Dia Suka Jengkol Aku Enggak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178234//amanda_manopo-dtCQ_large.jpg
Amanda Manopo Minta Doa Agar Cepat Dapat Momongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/298/3176850//amanda_manopo-ke3T_large.jpg
MBG ala Amanda Manopo, Menu Bekal Kenny dari Udang Petai hingga Tumis Daging Brokoli
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement