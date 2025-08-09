Momen Amanda Manopo Kepergok Naik Gunung Merbabu Bareng Kenny Austin, Asyik Bermesraan

Aktris Amanda Manopo belakangan menjadi perbincangan netizen usai kepergok naik gunung bareng aktor tampan, Kenny Austin. Bintang serial Paylater ini kedapatan berada di puncak Gunung Merbabu, di Magelang bersama aktor yang diduga menjadi kekasih barunya ini.

Momen Amanda dan Kenny Austin kedapatan naik gunung bareng ini terlihat dari postingan akun TikTok, @alfsaja7. Terlihat wanita berdarah Manado itu mengenakan busana serba putih saat di puncak gunung.

Amanda pun terlihat mendekat pada sosok pria diduga Kenny Austin dan langsung memeluknya.

“Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba summit bareng Kenny Amanda,” tulis akun itu, dikutip Sabtu (9 Agustus 2025).

Dalam video itu, Kenny gagah dengan setelan outfit gunung berwarna biru. Ia pun membiarkan Amanda menghampiri dan memeluk dirinya. Kenny pun membalas pelukan artis 27 tahun ini sembari tersenyum.

Dalam video itu, Manda nampak tak ragu menunjukkan kemesraannya dengan Kenny Austin meski di depan publik. Terlihat Amanda Manopo juga merasa nyaman saat berada di dekat Kenny.