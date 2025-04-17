Arya Saloka Talak Cerai Putri Anne, Amanda Manopo Tak Ingin Dikaitkan

JAKARTA - Kabar permohonan talak cerai yang dilayangkan Arya Saloka kepada Putri Anne memancing reaksi Amanda Manopo, sosok yang sempat dikaitkan dengan sang aktor. Melalui unggahan Instagram Story-nya aktris 25 tahun tersebut diduga memberikan respons mengingat namanya masih terus dikaitkan dengan hal ini.

Amanda Manopo yang tengah berada di rumah sakit untuk melakukan MRI mengaku sedang fokus dengan kondisi kesehatannya. "Aku lagi fokus sama kesehatan aku. Doakan bisa kembali prima seperti sebelumnya," kata Amanda Manopo dalam Story Instagram-nya, Rabu (15/4/2025).

Dia pun meminta agar tak dikaitkan dengan masalah apapun. Meski tak menyebut secara gamblang, masalah yang dimaksud diduga terkait rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. "Dan tolong ya, jangan sangkut pautkan apapun sama saya, saya enggak ada urusan apapun," tandasnya.

Kabar perceraian Arya Saloka dan Putri Anne pertama kali diketahui dari humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana. Suryana mengungkap Arya Saloka mendaftarkan permohonan talak cerai terhadap sang istri sejak 15 April 2025 lalu.