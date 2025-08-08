KIKO Episode GO GO LUCKY, Minggu 10 Agustus 2025 Jam 08.00 Pagi di RCTI

Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season Terbaru hadir di RCTI dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Musim terbaru ini menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Ibu Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode terbaru KIKO minggu ini.

Levit mendapat informasi bahwa The Rebel akan melakukan transaksi Senjata Canggih dengan Ikan misterius di Pinggir Kota. Levit dan Kiko dkk segera melakukan penyergapan. Di tengah kesibukan itu, mobil The Rebel menjatuhkan alat-alat olahraga yang telah di retas. Di sisi lain, Sienna berhasil mengalihkan perhatian Kiko hingga keadaan di Taman Kota tidak terkendali, anak-anak memainkan dan menguasai alat-alat olahraga tersebut. Penasaran?

Jangan lewatkan keseruan episode terbaru KIKO "GO GO LUCKY" Minggu 10 Agustus 2025 jam 08.00 Pagi hanya di RCTI di kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.