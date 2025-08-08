Jadi Karakter yang Diselingkuhi di Film, Emosi Marshanda Terkuras

JAKARTA - Aktris Marshanda menjelaskan reaksinya ketika menonton film La Tahzan: Cinta, Dosa dan Luka yang ia bintangi sendiri. Sebagai pemain, mantan istri Ben Kasyafani itu mengakui banyak mendapat pelajaran begitu menyaksikan filmnya di kursi penonton.

Dalam film ini, Marshanda dipercaya memerankan karakter Alina. Saat menonton, dia mengaku energinya ikut terkuras.

"Ketika menonton, rasanya kayak naik roller coaster," kata Marshanda di kawasan Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Wanita yang akrab disapa Caca itu pun punya pesan khusus untuk penonton lain ketika menyaksikan film ini yang resmi tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 mendatang.

"Harapan aku, pada punya energi ya untuk nonton, semua bergejolak," tutur Marshanda.

Tak hanya itu, Marshanda juga menyebut film ini bisa menjadi surat penting bagi siapa saja yang pernah menjadi korban perselingkuhan.

"Bagi kamu yang mengalami pengkhianatan, dibohongi, film ini bisa menjadi suara buat kamu," ucap ibu satu anak itu.