Sinopsis Wednesday 2, Serial Jenna Ortega yang Dinantikan Netizen

Serial Wednesday 2 jadi salah satu tontonan yang dinantikan para penonton. Sekuel dari serial bertajuk serupa itu akan dirilis dua bagian, dan part 1 resmi tayang pada 6 Agustus 2025.

Sukses dengan cerita pertamanya, Wednesday 2 ini mulai digarap pada 2023 lalu setelah tayang perdana pada November 2022. Jenna Ortega, pemeran karakter Wednesday mengatakan ingin sekuel Wednesday dibuat lebih horor dan mengerikan.

Sinopsis Wednesday 2

Wednesday Musim ke-2 akan menampilkan Wednesday yang kembali ke Nevermore Academy. Wednesday akan menghadapi bahaya dan misteri baru sambil berkutat dengan keluarga, teman, dan musuh lama.

Musim ini akan menggali lebih dalam dunia supranatural. Wednesday juga akan bergulat dengan kekuatannya dan misteri baru yang menegangkan.

Di season 2 ini, Wednesday akan menyelidiki lebih dalam sejarah Keluarga Addams, dengan fokus pada hubungannya dengan Morticia, Gomez, dan anggota keluarga lainnya.

Serial ini juga akan mengeksplorasi dinamika persahabatan Wednesday, khususnya dengan Enid, dan tantangan dalam menjalani persahabatan itu di lingkungan baru yang lebih gelap.