Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Winter aespa dan Jungwon ENHYPEN Dirumorkan Pacaran, Agensi Buka Suara

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:16 WIB
Winter aespa dan Jungwon ENHYPEN Dirumorkan Pacaran, Agensi Buka Suara
Winter aespa dan Jungwon ENHYPEN Dirumorkan Pacaran, Agensi Buka Suara. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Winter aespa dan Jungwon ENHYPEN akhirnya menjawab rumor pacaran mereka. Isu tersebut mulai mencuat pada Rabu (11/12/2024) pagi ketika seorang netizen melihat kebersamaan mereka.

Mengutip Koreaboo, warganet itu mengaku, melihat Winter dan Jungwon di sebuah whisky bar di kawasan Cheongdam, Seoul, Korea Selatan. Dengan outfit serba tertutup, mereka meninggalkan bar tersebut secara terpisah.

Warganet tersebut memastikan perempuan yang dia lihat di bar itu adalah Winter dari celana merah yang pernah digunakannya saat melakukan dance challenge. Sementara itu, pria dalam foto tersebut dipastikan Jungwon karena dia membuntutinya.

Dalam video yang diunggah warganet itu, bisa terdengar suara Jungwon dengan jelas. Foto dan video member ENHYPEN itu diduga diambil pada akhir Oktober 2024 karena dia juga terekam kamera berada di Yongsan dengan pakaian yang sama.

Jungwon ENHYPEN dan Winter aespa
Jungwon ENHYPEN dan Winter aespa dirumorkan pacaran. (Foto: X/@rkshdv)

SM Entertainment dan BELIFT LAB pun akhirnya buka suara terkait rumor pacaran yang kemudian menjadi berita hangat di antara penggemar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement