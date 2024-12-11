Winter aespa dan Jungwon ENHYPEN Dirumorkan Pacaran, Agensi Buka Suara

SEOUL - Winter aespa dan Jungwon ENHYPEN akhirnya menjawab rumor pacaran mereka. Isu tersebut mulai mencuat pada Rabu (11/12/2024) pagi ketika seorang netizen melihat kebersamaan mereka.

Mengutip Koreaboo, warganet itu mengaku, melihat Winter dan Jungwon di sebuah whisky bar di kawasan Cheongdam, Seoul, Korea Selatan. Dengan outfit serba tertutup, mereka meninggalkan bar tersebut secara terpisah.

Warganet tersebut memastikan perempuan yang dia lihat di bar itu adalah Winter dari celana merah yang pernah digunakannya saat melakukan dance challenge. Sementara itu, pria dalam foto tersebut dipastikan Jungwon karena dia membuntutinya.

Dalam video yang diunggah warganet itu, bisa terdengar suara Jungwon dengan jelas. Foto dan video member ENHYPEN itu diduga diambil pada akhir Oktober 2024 karena dia juga terekam kamera berada di Yongsan dengan pakaian yang sama.

Jungwon ENHYPEN dan Winter aespa dirumorkan pacaran. (Foto: X/@rkshdv)

SM Entertainment dan BELIFT LAB pun akhirnya buka suara terkait rumor pacaran yang kemudian menjadi berita hangat di antara penggemar.