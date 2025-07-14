Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Intip Jadwal Tayang Series EDI (Ejakulasi Dini) dan Link Nontonnya di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:30 WIB
Intip Jadwal Tayang Series EDI (Ejakulasi Dini) dan <i>Link</i> Nontonnya di VISION+
Intip Jadwal Tayang Series EDI (Ejakulasi Dini) dan Link Nontonnya di VISION+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – VISION+ menayangkan original series terbaru berjudul EDI (Ejakulasi Dini). Drama komedi karya sutradara Sukhdev Singh ini membahas topik tentang pubertas, edukasi seks, dan komunikasi.

Tayang setiap Jumat pukul 17.00 WIB, EDI (Ejakulasi Dini) siap mengocok perut, membuat baper, bahkan mengajak Anda merenungkan soal hubungan keluarga dan masa-masa menjadi remaja. 

Series EDI (Ejakulasi Dini) berkisah tentang Edi (Junior Roberts), remaja 18 tahun yang memasuki masa pubertas. Di balik masalah sebagai remaja, Edi harus menghadapi berbagai isu tentang orangtuanya.  

Kedua orangtuanya menghadapi trust issue yang membuat mereka saling curiga sama sekali. Nah, episode 1 dan 2 series EDI (Ejakulasi Dini) bisa ditonton GRATIS di VISION+. 

Jangan lewatkan kisah absurd, kocak, tapi juga punya makna soal keluarga, cinta, dan edukasi seks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ini di sini. Simak jadwal tayang lengkap series ini:

