Yura Yunita Kembali Tampil di Pagelaran Sabang Merauke 2025, Siap Atraksi Terbang!

Penyanyi Yura Yunita begitu bahagia bisa kembali tampil di acara musikal kolosal, Pagelaran Sabang Merauke 2025: Hikayat Nusantara. Pelantun Bandung itu mengungkap akan ada banyak kejutan spesial di pertunjukan Sabang Merauke tahun ini.

“Tahun kemarin saja Pagelaran Sabang Merauke sudah spektakuler. Tahun ini dijamin lebih kolosal lagi, super exited aku terlibat lagi,” ucap Yura dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Yura mengatakan dirinya siap melakukan atraksi terbang di Pagelaran Sabang Merauke 2025 dengan makhluk raksasa. Ia mengatakan atraksi terbang ini akan lebih menegangkan dan spektakuler.

“Aku bakal atraksi dengan mengeluarkan asap yang panas, aku akan bernyanyi di atas makhluk yang besar pokoknya,” tambahnya.

Yura Yunita menambahkan dirinya akan membawakan lima lagu di atas panggung Sabang Merauke dengan berbagai kostum nuansa tradisional yang dirancang oleh para desainer ternama Indonesia. Yura juga mengaku ada salah satu kostum yang cukup berat dan menantang untuknya.

Sebagai informasi, Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway merupakan pertunjukan yang diselenggarakan oleh iForte bersama BCA yang melibatkan lebih dari 1500 pelaku seni.

Tahun ini, Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway akan kembali dipentaskan di Indonesia Arena Senayan pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2025.

Digelar selama dua hari dengan empat kali pertunjukan, pagelaran yang mengusung tema “Hikayat Nusantara".