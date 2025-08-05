Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Yura Yunita Kembali Tampil di Pagelaran Sabang Merauke 2025, Siap Atraksi Terbang!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |09:09 WIB
Yura Yunita Kembali Tampil di Pagelaran Sabang Merauke 2025, Siap Atraksi Terbang!
Yura Yunita (Foto: IMG/Rizqa)
A
A
A

Penyanyi Yura Yunita begitu bahagia bisa kembali tampil di acara musikal kolosal, Pagelaran Sabang Merauke 2025: Hikayat Nusantara. Pelantun Bandung itu mengungkap akan ada banyak kejutan spesial di pertunjukan Sabang Merauke tahun ini.

“Tahun kemarin saja Pagelaran Sabang Merauke sudah spektakuler. Tahun ini dijamin lebih kolosal lagi, super exited aku terlibat lagi,” ucap Yura dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Yura mengatakan dirinya siap melakukan atraksi terbang di Pagelaran Sabang Merauke 2025 dengan makhluk raksasa. Ia mengatakan atraksi terbang ini akan lebih menegangkan dan spektakuler.

“Aku bakal atraksi dengan mengeluarkan asap yang panas, aku akan bernyanyi di atas makhluk yang besar pokoknya,” tambahnya.

Yura Yunita menambahkan dirinya akan membawakan lima lagu di atas panggung Sabang Merauke dengan berbagai kostum nuansa tradisional yang dirancang oleh para desainer ternama Indonesia. Yura juga mengaku ada salah satu kostum yang cukup berat dan menantang untuknya.

Sebagai informasi, Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway merupakan pertunjukan yang diselenggarakan oleh iForte bersama BCA yang melibatkan lebih dari 1500 pelaku seni.

Tahun ini, Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway akan kembali dipentaskan di Indonesia Arena Senayan pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2025.
Digelar selama dua hari dengan empat kali pertunjukan, pagelaran yang mengusung tema “Hikayat Nusantara".

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181615//ibrahim_risyad-Xwuc_large.JPG
Takut Riba, Ibrahim Risyad Terapkan Prinsip Anti-Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181495//reza_gladys-vIQn_large.jpg
Reza Gladys Siap Gugat Balik Nikita Mirzani, Ajukan Ganti Rugi Rp4 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181476//aurel_dan_ashanty-y5zw_large.jpg
Pesan Manis Aurel untuk Ashanty di Ultah ke-42: Bunda yang Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181442//hamish_daud-RZrN_large.jpg
Hotman Paris Singgung soal Cowok Bokek usai Hamish Daud Diisukan Selingkuh dengan Sabrina Alatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431//nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181412//ruben_onsu-uBqA_large.jpg
Hot Gossip: Chef Sabrina Alatas Tutup Kolom Komentar, Ruben dan Sarwendah Cekcok di Medsos
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement