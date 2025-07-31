Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Daguise Diisukan Hamil, Al Ghazali: Hoax tapi Kami Amini

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |05:30 WIB
Alyssa Daguise Diisukan Hamil, Al Ghazali: Hoax tapi Kami Amini
Alyssa Daguise Diisukan Hamil, Al Ghazali: Hoax tapi Kami Amini. (Foto: Instagram/@alghazali7)
A
A
A

JAKARTA - Al Ghazali akhirnya menjawab rumor kehamilan istrinya, Alyssa Daguise. Dia membantah kabar yang mengatakan kalau istrinya tengah berbadan dua.

"Itu hoax, tapi kami amini saja," kata sang aktor saat ditemui di Hotel Four Seasons, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/7/2025) malam.

Pernyataan Al Ghazali tersebut langsung disambut Alyssa yang berdiri di sampingnya. "Doakan saja ya," imbuhnya sambil tersenyum. 

Seperti diungkapkan putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut pada 19 Juni silam, dia dan sang istri tidak menunda untuk memiliki momongan.

"Tidak menunda (kehamilan) sedikasihnya saja sama Tuhan. Kami tidak mau melangkahi sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah," tuturnya.

