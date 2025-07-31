Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ronal Surapradja Keluar dari Prediksi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |07:30 WIB
Alasan Ronal Surapradja Keluar dari Prediksi
Alasan Ronal Surapradja Keluar dari Prediksi. (Foto: Instagram/@rocknal)
JAKARTA - Ronal Surapradja akhirnya buka suara terkait statusnya di Prediksi. Dia membenarkan, telah mengundurkan diri dari klub motor yang didirikannya tersebut.

Sempat beredar selentingan bahwa sang komedian memutuskan mundur dari klub motor itu karena ada perbedaan pandangan politik dengan member Prediksi lainnya. Namun spekulasi itu tegas dibantah oleh Ronal.

“Saya mengundurkan diri bukan karena ada masalah. Tapi memang sedang sulit banget bagi waktu euy,” kata sang komedian seperti dikutip dari Rumpi No Secret, pada Kamis (31/7/2025).

Ronal Surapradja mengaku, saat ini tengah sibuk melanjutkan pendidikan S3 sambil tetap mengurusi bisnis dan syuting dua program TV. Hal itu, kerap membuatnya sering absen dari berbagai kegiatan Prediksi.

“Ada beberapa kegiatan Prediksi yang saya enggak bisa ikut karena kesibukan kuliah dan kerja. Akhirnya setelah dipertimbangkan, daripada mengganggu ritme klub ya saya izin keluar saja,” tuturnya menambahkan.

Halaman:
1 2
