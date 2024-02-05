Ronal Surapradja Sebut Mahfud MD Jadi Contoh yang Harus Diteladani

JAKARTA - Aktor Ronal Surapradja, memuji langkah Mahfud MD mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurutnya, langkah yang diambil Mahfud MD bertujuan menghindari dari konflik kepentingan saat berkampanye.

Apa yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 3 ini bahkan patut untuk diteladani.

"Saya kira itu contoh yang harus diteladani ya, menurut saya, bahwa terhindar dari conflict of interest, makanya Prof Mahfud mengundurkan diri," kata Ronal di sela-sela Nonton Bareng Debat Capres di Rumah Sahabat Mahfud, Minggu, 4 Februari 2024.

Bintang film Janji Joni ini berpendapat, Mahfud sudah memberi contoh nyata dengan melakukannya sendiri. Ia merasa, seharusnya langkah yang positif itu dapat dicontoh kontestan-kontestan Pilpres 2024 lain yang masih menjadi abdi negara.

Ronal Surapradja sebut Mahfud MD jadi contoh yang harus diteladani (Foto: Devi Ari/MPI)





"Prof Mahfud mencontohkan seperti itu menurut saya langkah yang tepat, harusnya mereka-mereka yang sama-sama menteri atau pejabat lain kalau memang mau ikutan berkontestasi sebagai pendukung, suporter, tim atau apa harusnya untuk hindari conflict of interest resign juga dong," ujar Ronal.

Lebih lanjut, mantan suami Seruni Purnamasari ini pun mengapresiasi rekam jejak Mahfud selama menjadi Menkopolhukam. Dirinya menilai, Mahfud cukup bagus. Namun, Ronal merasa masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih dan harus diselesaikan di Indonesia.

Namun, ia menekankan, selama hampir lima tahun kinerja Mahfud MD sebagai Menkopolhukam cukup cemerlang. Apalagi, banyak hal-hal yang sepertinya tidak berani disebut menko-menko sebelum Mahfud.

Selain itu, pria 46 tahun ini juga menilai, hal itu bisa dilakukan Mahfud karena tidak memiliki beban dan tidak ada kepentingan. Karenanya, banyak masalah-masalah yang mampu dibereskan Mahfud selama menjabat sebagai Menkopolhukam.

"Tapi, saya kira banyak hal-hal yang dulu kayaknya tidak berani disebut menko-menko sebelumnya , kalau Prof Mahfud berani. Kenapa? Ya tidak ada beban juga kalau beliau. Makanya, kalau ada masalah harus diberesin, diberesin," kata Mahfud.