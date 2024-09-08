Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tora Sudiro Tak Mau Bantu Kampanye Ronal Surapradja Jadi Cawagub Jabar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:35 WIB
Tora Sudiro Tak Mau Bantu Kampanye Ronal Surapradja Jadi Cawagub Jabar
Tora Sudiro Tak Mau Bantu Kampanye Ronal Surapradja Jadi Cawagub Jabar (Foto: Instagram/t_orasudi_ro)
JAKARTA - Tora Sudiro dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mau membantu kampanye sang sahabat, Ronal Surapradja, untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Adapun alasan Tora Sudiro menolak karena ia tidak tertarik dengan dunia politik. 

Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh suami Mieke Amalia ini.

"Saya udah bilang enggak (mau bantu kampanye) sih," ujar Tora Sudiro saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ronal Surapradja (IG)
Tora Sudiro Tak Mau Bantu Kampanye Ronal Surapradja Jadi Cawagub Jabar (Foto: Instagram/rocknal)

"Saya udah bilang enggak karena gak ke politik sama sekali. Gue enggak begitu tertarik sih," tegasnya.

Tora pun menjelaskan bahwa saat ia dan teman-teman nya tengah berkumpul, tiba-tiba Ronal Surapradja meminta bantuan untuk kampanyenya.

"Kita tim lah pokoknya (ditawari) lagi ngobrol-ngobrol iseng gitu, akhirnya kita gak ini (terima)" jelas Tora Sudiro.

 


