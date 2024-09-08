Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |10:35 WIB
Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget
Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget (Foto: Instagram/t_orasudi_ro)
A
A
A

JAKARTA - Tora Sudiro mengaku kaget saat mengetahui bahwa sahabatnya, Ronal Surapradja, dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024. Hal itu diungkapkannya baru-baru ini di hadapan awak media.

Sebagai sahabat yang sama-sama ada di grup motor The Prediksi, Tora Sudiro tak menampik bahwa ia sempat terkejut saat tahu kabar tersebut. Sebab Ronal Surapradja sendiri tidak cerita secara langsung.

Tora Sudiro (Kiki/Okz)
Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget (Foto: Okezone)


"Sempet kaget sih. Nggak cerita dia. Bahkan taunya dari Instagram duluan kan, ternyata si Ronal ikutan ke situ (politik)" kata Tora Sudiro saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 September 2024.

Tora juga tidak bisa memberikan komentar yang banyak karena ia tidak tertarik dengan dunia politik. Ditambah lagi Ronal Surapradja juga minim bercerita soal hal tersebut.

"Ya gue nggak terlalu ke politik sih, jadi gue enggak terlalu paham gitu, jalan-jalannya itu mesti gimana. Gue enggak begitu tertarik sih," ungkap Tora Sudiro.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168467/tora_sudiro-Ts6R_large.jpg
Kocak! Tora Sudiro Lakukan Ini Saat Mieke Amalia Sering Tidur Membelakanginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060160/tora_sudiro-Dw74_large.jpg
Tora Sudiro Tak Mau Bantu Kampanye Ronal Surapradja Jadi Cawagub Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054156/tora_sudiro-Kqjc_large.jpg
Wejangan Tora Sudiro untuk Anak yang Baru Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054091/anak_tora_sudiro_menikah-FrZU_large.jpg
Putri Tora Sudiro Resmi Dinikahi Muhammad Ivan Lubis dengan Maskawin Logam Mulia 25 Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053479/tora_sudiro-qYsp_large.jpg
Tora Sudiro Akui Siap Punya Cucu Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/33/3052526/tora_sudiro-HRFm_large.jpg
Nabila Gelar Pengajian Jelang Menikah, Tora Sudiro Tak Kuasa Tahan Tangis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement