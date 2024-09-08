Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget

JAKARTA - Tora Sudiro mengaku kaget saat mengetahui bahwa sahabatnya, Ronal Surapradja, dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024. Hal itu diungkapkannya baru-baru ini di hadapan awak media.



Sebagai sahabat yang sama-sama ada di grup motor The Prediksi, Tora Sudiro tak menampik bahwa ia sempat terkejut saat tahu kabar tersebut. Sebab Ronal Surapradja sendiri tidak cerita secara langsung.

Ronal Surapradja Maju jadi Cawagub Jawa Barat, Tora Sudiro Kaget (Foto: Okezone)



"Sempet kaget sih. Nggak cerita dia. Bahkan taunya dari Instagram duluan kan, ternyata si Ronal ikutan ke situ (politik)" kata Tora Sudiro saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, 7 September 2024.



Tora juga tidak bisa memberikan komentar yang banyak karena ia tidak tertarik dengan dunia politik. Ditambah lagi Ronal Surapradja juga minim bercerita soal hal tersebut.



"Ya gue nggak terlalu ke politik sih, jadi gue enggak terlalu paham gitu, jalan-jalannya itu mesti gimana. Gue enggak begitu tertarik sih," ungkap Tora Sudiro.