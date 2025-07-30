I Can See Your Voice Indonesia Tayang di GTV!

I Can See Your Voice adalah sebuah program game show musik misteri asal Korea Selatan yang sukses meraih popularitas. Kini, GTV akan menghadirkan versi Indonesia dari acara ini, I Can See Your Voice Indonesia, yang akan mulai tayang pada 2 Agustus 2025.

Saksikan setiap episodenya setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB. Dengan konsep unik ala mystery music game show, program ini menghadirkan seorang selebriti superstar yang akan dibantu oleh celebrity detective seperti Ivan Gunawan, Vega Darwanti, Okky Lukman, Happy Asmara, Wendi Cagur, dan Chika Jessica. Mereka akan menilai kemampuan bernyanyi dan kualitas musikal dari para kontestan yang tampil di setiap episode.

Kontestan harus berusaha meyakinkan para bintang tamu dan detective celebrity melalui serangkaian tantangan. Di setiap episode, akan ada sesi eliminasi di antara tujuh kontestan hingga tersisa tiga orang. Peserta yang berhasil lolos akan mendapatkan hadiah menarik dan kesempatan untuk berduet dengan sang superstar.

Dipandu oleh Raffi Ahmad, Indra Herlambang, dan Andhika Pratama, program ini akan membuat para bintang tamu dan detective kebingungan dalam menebak siapa mystery singer yang memiliki suara indah atau suara yang kurang memuaskan. Dengan hanya melihat penampilan para penyanyi misterius dan mendengarkan suara mereka dalam waktu 1 detik, permainan ini semakin seru dan pastinya akan membuat kamu penasaran! Saksikan I Can See Your Voice Indonesia mulai 2 Agustus 2025, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB, di GTV.

Pastikan siaran TV Anda berjalan lancar dengan melakukan scan ulang Set Top Box atau TV digital. Ingin menonton kapan saja dan di mana saja? Semua tayangan GTV, termasuk I Can See Your Voice Indonesia, juga bisa disaksikan di RCTI+.

(kha)