HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tingkah Kocak Shaun si Domba Pintar di Peternakan Mossy Bottom, Hanya di GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:05 WIB
Tingkah Kocak Shaun si Domba Pintar di Peternakan Mossy Bottom, Hanya di GTV
Tingkah Kocak Shaun si Domba Pintar di Peternakan Mossy Bottom, Hanya di GTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Animasi Shaun the Sheep akan mengajak keluarga Indonesia berpetualang bersama di Mossy Bottom Farm. Animasi ini tayang di GTV, setiap Senin-Jumat, pukul 07.30 WIB dan 16.30 WIB.

Shaun si domba pintar dengan ide-ide briliannya selalu mampu membuat kehebohan bersama teman-temannya seperti Bitzer sang anjing pengawas setia dan Timmy si anak domba. 

Setiap petualangan yang mereka jalani selalu penuh kejutan. Dengan teknik stop-motion yang menampilkan ekspresi dan gerakan unik, Shaun the Sheep jadi tontonan yang cocok untuk segala usia.

Selain mengocok perut, setiap episode Shaun the Sheep juga menyampaikan pesan tentang persahabatan, keberanian, dan pentingnya kerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan.

Jadi jangan lewatkan keseruan Shaun the Sheep di GTV, setiap Senin-Jumat, pukul 07.30 WIB dan 16.30 WIB. 

Pastikan siaran GTV Anda tak mengalami gangguan dengan melakukan scan ulang set top box. Mau nonton kapan saja dan di mana saja? Semua episode Shaun the Sheep juga tersedia di RCTI+.

Informasi terbaru terkait program-program GTV bisa diikuti melalui media sosiak @officialgtvid.** 
 

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
