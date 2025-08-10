Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 36A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 36A bercerita tentang Agus yang meminta bantuan Otang mencari Eeng cs, walaupun termos dan keranjang sudah dikembalikan.

Agus masih ingin meminta ganti rugi atas termos dan keranjang yang sebelumnya dihancurkan. Namun Otang tidak bisa karena ingin menunggu Bubun untuk kembali mencari motor Jack.

Karena tidak ada modal lagi dan malu ingin meminjam ke orang, Agus kemudian berinisiatif mengajak Yayat mencari Eeng cs. Agus dan Yayat kemudian mulai mencari Eeng cs di taman tempat mereka biasa mangkal.

Saat menunggu Eeng cs, Agus dan Yayat bertemu Guntur cs. Dia mengaku, mencari Eeng cs untuk ganti rugi termos dan keranjang yang dihancurkannya. Mereka pun akhirnya mencari Eeng cs bersama-sama.

Jack sudah merasa baikan dan kembali bekerja di terminal. Jack menemui Otang kalau diri nya juga ingin ikut mencari motornya yang dirampas debt collector.