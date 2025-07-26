Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fitri Salhuteru Dukung Reza Gladys Lawan Nikita Mirzani: Kamu Keren!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |01:30 WIB
Fitri Salhuteru Dukung Reza Gladys Lawan Nikita Mirzani: Kamu Keren!
Fitri Salhuteru Dukung Reza Gladys Lawan Nikita Mirzani. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fitri Salhuteru terang-terangan mendukung Reza Gladys dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan sahabatnya, Nikita Mirzani. Dalam sidang pada 24 Juli silam, Reza hadir dan berhadapan langsung dengan sang aktris.

Dalam video unggahannya, Fitri tampak memeluk dan bersorak bersama Reza dan beberapa rekan mereka layaknya memenangkan sesuatu. Dalam caption unggahannya, pengusaha 51 tahun itu mengapresiasi keberanian dokter kecantikan tersebut.

“Apapun hasil putusan sidang nanti, kamu membuktikan bisa melindungi dengan caramu yang terlalu keren melawan pembully,” katanya seperti dikutip dari unggahannya, pada Sabtu (26/7/2025).

Momen Fitri Salhuteru memberikan pesan dan dukungan untuk Reza Gladys ini menuai cibiran netizen. Banyak warganet yang menyindir aksi Reza Gladys menjual produk skincare ilegal di marketplace.

Akun @fr**** menuliskan, “Di mana letak kerennya?” Akun @ek**** juga berkomentar, “Apa sih yang dibanggakan?” Sementara akun @sa***** menyindir Reza Gladys dengan menuliskan, “Padahal jelas skincarenya belum BPOM.”*

(SIS)

