Denny Sumargo Ungkap Perubahan Diri Usai Punya Anak Perempuan

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkap perubahan pada dirinya setelah memiliki anak perempuan yang bernama Gabriella Allan Soemargo. Dia mengaku kini lebih mudah berempati terhadap orang lain.

Pria yang akrab dispaa Densu itu menjelaskan empatinya lebih terasa ketika melihat orang tua yang juga memiliki anak perempuan mendapat musibah.

"Ya saya jadi lebih mudah berempati sama orang yang anaknya perempuan terus mengalami musibah itu satu, terus kedua ya kalau ditanya seneng pastilah happy," ucap Denny Suamrgo di kawasan Jakarta Barat.

Menariknya, Densu punya cara didik khusus ketika anaknya mulai beranjak remaja.

Nantinya, ia mengaku tak ingin terlalu mendikte sang putri ketika kelak menentukan pilihannya.