Biodata G Dragon, Bintang K-Pop yang Sukses Gelar Konser di Jakarta

JAKARTA - G Dragon sukses menggelar konser bertajuk G Dragon 2025 World Tour Übermensch in Jakarta selama dua hari di Indonesia Arena, Senayan. Kehadirannya di Tanah Air langsung disambut meriah oleh para penggemar. Tak hanya fans, sejumlah selebriti dan influencer pun turut hadir menyaksikan aksi panggung sang bintang, termasuk TikToker Agnes Jennifer.

G Dragon dikenal luas sebagai salah satu ikon musik pop Korea yang digilai banyak penggemar, terutama kaum hawa. Ia merupakan leader dari boyband legendaris BIGBANG yang telah melahirkan banyak karya hits.

Pria bernama asli Kwon Ji Yong ini lahir di Seoul, Korea Selatan pada 18 Agustus 1988. Selain sebagai musisi dan rapper, G Dragon juga dikenal sebagai ikon fashion dan perancang busana Korea di bawah naungan Galaxy Corporation.

Biodata G Dragon, Bintang K-Pop yang Sukses Gelar Konser di Jakarta (Foto: Okezone)

Ia adalah pemimpin sekaligus anggota boyband BIGBANG dan sub-unitnya, GD&TOP serta GD X TAEYANG. Debut solo resminya dilakukan pada 18 Agustus 2009 lewat album Heartbreaker, yang langsung mencuri perhatian penggemar musik K-Pop.