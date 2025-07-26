Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

G Dragon Guncang Jakarta, Suguhkan Panggung Spektakuler

Bernadheta Ginting , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |13:32 WIB
G Dragon Guncang Jakarta, Suguhkan Panggung Spektakuler
G Dragon Guncang Jakarta, Suguhkan Panggung Spektakuler (Foto: Bernadheta Ginting/Okezone)
A
A
A

 JAKARTAG Dragon resmi memulai konser solo bertajuk Ubermensch di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat (25/7/2025). Konser ini menjadi comeback yang paling ditunggu para VIP (sebutan untuk penggemar G Dragon) setelah sang idol hiatus cukup lama.

Konser Ubermensch digelar selama dua hari, yaitu pada 25 dan 26 Juli 2025, dengan harga tiket mulai dari Rp1.800.000 hingga Rp4.350.000. Antusias penggemar terlihat luar biasa sejak pintu masuk dibuka, menjadikan momen ini salah satu konser K-Pop paling megah di Indonesia tahun ini.

Suguhkan Hits Legendaris

Pemilik nama asli Kwon Ji Yong ini membuka konsernya tepat pukul 20.00 WIB dengan lagu Power. Setelah itu, ia melanjutkan penampilan dengan lagu-lagu terbaru seperti Home Sweet Home dan Too Bad, sebelum membawakan deretan hits andalannya, termasuk Crayon, One of a Kind, Bonamana, dan Crooked.

G Dragon Guncang Jakarta, Suguhkan Panggung Spektakuler
G Dragon Guncang Jakarta, Suguhkan Panggung Spektakuler

Tak hanya memanjakan penggemar dengan setlist fenomenal, G Dragon juga menyuguhkan tata panggung yang spektakuler. Panggung dilengkapi sistem full hidrolik, crane raksasa, permainan lighting dramatis, kembang api indoor, hingga penampilan live band dan backdancer yang energik. Semua elemen ini membuktikan status G Dragon sebagai King of K-Pop.

Di sela-sela konser yang berlangsung selama tiga jam, G Dragon menyempatkan diri menyapa penggemar dan berbagi cerita tentang perjalanannya. Ia mengungkapkan masa hiatus yang cukup panjang telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih positif, tenang, dan bijaksana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
