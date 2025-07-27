Konser G-Dragon di Jakarta Disambut 22.000 Penonton, Sajikan Penampilan Spektakuler

Penampilan G-Dragon di Indonesia Arena mendapatkan antusiasme luar biasa dari penonton. Konser bertajuk G-Dragon 2025 world Tour [Übermensch] itu sukses menghibur pecinta K-Pop pada 25-26 Juli 2025.

G-Dragon tampil enerjik di depan 22.000 penonton yang memadati Indonesia Arena selama dua hari. Konser tur dunia ini dipromotori oleh AEG Presents, TME live dan CK STAR ENTERTAINMENT.

Konser ini menjadi comeback yang paling ditunggu para VIP (sebutan untuk penggemar G Dragon) setelah sang idol hiatus cukup lama.

Konser Ubermensch digelar selama dua hari, yaitu pada 25 dan 26 Juli 2025, dengan harga tiket mulai dari Rp1.800.000 hingga Rp4.350.000. Antusias penggemar terlihat luar biasa sejak pintu masuk dibuka, menjadikan momen ini salah satu konser K-Pop paling megah di Indonesia tahun ini.

G-DRAGON menampilkan kemampuan panggung yang luar biasa dengan vokal langsung, mengangkat ciri khas kehadiran panggungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Membawakan lagu-lagu hits seperti “POWER”, “TOO BAD”, dan “DRAMA”, mereka berhasil membakar semangat fans yang berada di seluruh area konser.

Usai di Jakarta, G-Dragon rencananya bakal menggelar tur serupa di Hong Kong dengan berbagai kejutan dan momen istimewa yang masih dinantikan.



(kha)