Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yuk Ketawa Bareng Spongebob Squarepants Setiap Hari di GTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |23:00 WIB
Yuk Ketawa Bareng Spongebob Squarepants Setiap Hari di GTV
Spongebob Squarepants
A
A
A

Si kuning ceria yang gak pernah absen menyapa: SPONGEBOB SQUAREPANTS! Animasi favorit anak Indonesia ini tayang setiap hari pukul 07.30 WIB dan Senin-Jumat pukul 11.00 WIB di GTV, menghibur keluarga Indonesia dengan keceriaan dan petualangan yang gak pernah membosankan.

SPONGEBOB SQUAREPANTS bisa menjadi teman setia yang selalu berhasil membuat hari-hari jadi lebih semangat. Dengan gaya khas yang lucu, penuh semangat, dan selalu berpikir positif, Spongebob mengajarkan anak-anak banyak hal menyenangkan. 

GTV menghadirkan beragam episode pilihan yang paling kocak, paling heboh, dan paling ditunggu, mulai dari petualangan di Krusty Krab hingga kekonyolan bersama Patrick dan Squidward. Anak-anak dijamin tak ingin melewatkan satu momen pun!

Nyalakan TV-mu karena SpongeBob SquarePants tayang setiap hari pukul 07.30 WIB dan Senin-Jumat pukul 11.00 WIB di GTV, cocok ditonton sambil sarapan atau menemani rutinitas setelah pulang sekolah.

Jangan sampai ketinggalan keseruannya! Pastikan siaran digital GTV di rumah kamu sudah aktif dan jernih. Kalau butuh bantuan, tinggal scan ulang set top box atau hubungi Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB, via chat).

Dan kalau kamu sedang di luar rumah? Tenang! Kamu tetap bisa nonton SpongeBob kapan saja lewat aplikasi RCTI+.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/627/3178587//biduan_dipukul-8Y19_large.jpg
Heboh, Biduan Dipukul Penonton Mabuk hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178518//simak_jadwal_siaran_langsung_dewa_united_di_afc_challenge_league_2025_2026-p87r_large.jpeg
Live GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178221//gtv_big_movies-ha3P_large.jpg
GTV Big Movies: Jagonya Film, Siap Bikin Malam Kamu Berdebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177461//new_family_100-jZJx_large.jpg
Andhika Pratama Jadi Host Baru New Family 100, Siap Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176502//big_movies_gtv-8loY_large.JPG
Malam Penuh Aksi di GTV BIG MOVIES! Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement