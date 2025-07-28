Yuk Ketawa Bareng Spongebob Squarepants Setiap Hari di GTV

Si kuning ceria yang gak pernah absen menyapa: SPONGEBOB SQUAREPANTS! Animasi favorit anak Indonesia ini tayang setiap hari pukul 07.30 WIB dan Senin-Jumat pukul 11.00 WIB di GTV, menghibur keluarga Indonesia dengan keceriaan dan petualangan yang gak pernah membosankan.

SPONGEBOB SQUAREPANTS bisa menjadi teman setia yang selalu berhasil membuat hari-hari jadi lebih semangat. Dengan gaya khas yang lucu, penuh semangat, dan selalu berpikir positif, Spongebob mengajarkan anak-anak banyak hal menyenangkan.

GTV menghadirkan beragam episode pilihan yang paling kocak, paling heboh, dan paling ditunggu, mulai dari petualangan di Krusty Krab hingga kekonyolan bersama Patrick dan Squidward. Anak-anak dijamin tak ingin melewatkan satu momen pun!

Nyalakan TV-mu karena SpongeBob SquarePants tayang setiap hari pukul 07.30 WIB dan Senin-Jumat pukul 11.00 WIB di GTV, cocok ditonton sambil sarapan atau menemani rutinitas setelah pulang sekolah.

Jangan sampai ketinggalan keseruannya! Pastikan siaran digital GTV di rumah kamu sudah aktif dan jernih. Kalau butuh bantuan, tinggal scan ulang set top box atau hubungi Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB, via chat).

Dan kalau kamu sedang di luar rumah? Tenang! Kamu tetap bisa nonton SpongeBob kapan saja lewat aplikasi RCTI+.

(kha)