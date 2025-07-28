Kisah Rangga & Cinta Siap Kembali, Bakal Ajak Penonton Bernostalgia

Setelah 23 tahun sejak film Ada Apa Dengan Cinta? (2002) mencuri hati penonton Indonesia, Miles Films kembali menghidupkan kisah legendaris itu lewat film remake bertajuk Rangga & Cinta. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 2 Oktober 2025.

Diproduseri oleh Mira Lesmana, Rangga & Cinta hadir tidak hanya sebagai bentuk nostalgia, tetapi juga membawa penyegaran, terutama dari segi musikalitas.

Hal ini disampaikan langsung oleh Mira saat konferensi pers peluncuran poster dan trailer resmi film tersebut di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025). “Kita ingin kasih sesuatu yang nostalgi, dan pasti kasih yang baru. Nuansa musik akan lebih kental,” ujar Mira.

Senada dengan itu, Riri Riza selaku produser juga menegaskan bahwa Rangga & Cinta adalah proyek yang sangat spesial bagi tim produksi.

“Yang pastikan ini sebuah film yang sangat istimewa buat kami semua, dan yang melekat dari film ini, 23 tahun yang lalu itu adalah emosi atau perasaan ketika dua bertemu, dunia Rangga dan Cinta,” ungkap Riri.

Sebagai co-producer dalam film ini, Nicholas Saputra juga menyampaikan harapannya agar film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton, “Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa nostalgia sekaligus melihat sesuatu yang fresh dari film ini."