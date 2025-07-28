30 Tahun Bekerja Bersama Riri Riza, Mira Lesmana: Kalau Gak Debat, Saya Deg-Degan

Produser kenamaan Indonesia, Mira Lesmana, mengungkap dinamika unik dalam kemitraannya bersama sutradara Riri Riza selama lebih dari 30 tahun di industri film. Ia menyebut bahwa perdebatan dalam proses kreatif justru menjadi kekuatan mereka.

"Saya sama Riri kerja, udah hampir 30 tahun ya, atau jangan-jangan lebih, 31 tahun mungkin berkenalan," ujar Mira saat ditemui Okezone di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

Selama berdinamika bersama, Mira mengaku bahwa perdebatan adalah hal yang selalu hadir dan diharapkan. Menurutnya, diskusi yang intens dan perbedaan pendapat bukanlah pertanda konflik, melainkan proses menuju kualitas karya yang lebih baik.

"Tentunya ketika kita menemukan kecocokan dalam bekerja, perdebatan yang terjadi itu kita tahu ada tujuannya gitu," ungkap Mira.

Produser Mira Lesmana menambahkan, "Jadi justru kita anggap sebagai satu kekuatan gitu, ketika kita mau berdebat dan berdiskusi dengan relax tanpa harus memunculkan ego masing-masing gitu."

Bagi Mira, jika proses produksi berjalan terlalu mulus tanpa perdebatan, justru menjadi sebuah tanda tanya besar.