Riders Simple Rayi RAN, Permen Mint Gak Boleh Ketinggalan

JAKARTA - Rapper grup musik RAN, Rayi Putra Rahardjo, memiliki riders yang sangat simple dan sederhana sebelum tampil di atas panggung. Ia tak mempersulit panitia jika ingin mendatangkan dirinya atau RAN dalam satu acara.

Ada hal yang yang sederhana namun tak boleh ketinggalan. Riders ini membantu Rayi untuk bisa tampil maksimal di atas panggung.

"Riders aku tuh sebenernya cukup simple sih, aku cuman butuh permen mint aja," ungkap Rayi saat ditemui Okezone di Universal Music Indonesia.

Rayi RAN Rilis Single Spesial, Jadi Kado Ulang Tahun untuk Istri

Selain permen mint, Rayi juga menambahkan beberapa perlengkapan ibadah agar tetap bisa menjalankan salat di mana pun ia berada, "Kadang-kadang ketika kita lagi di tempat-tempat tertentu agak sulit untuk melaksanakan salat, jadi salah satu ridersnya juga ada sajadah dan sandal kalau mau wudhu,” lanjutnya.

Riders grup RAN secara keseluruhan lebih bervariasi, dengan beragam jenis camilan dan kebutuhan lainnya. Rayi menekankan untuk dirinya pribadi, permen mint menjadi hal yang wajib ada.