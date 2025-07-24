Malam Ini, Vega Darwanti Mendadak Ajak Karaoke di MNCTV

Malam ini, Vega Darwanti, artis multitalenta, mendadak mengajak pemirsa MNCTV untuk ikut seru-seruan di Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan tayang setiap Kamis, pukul 21.00 WIB. Kehebohan dijamin pecah di atas panggung bersama Ruben Onsu dan para juri, yaitu Happy Asmara, Selvy Kitty, dan Beniqno.

Program Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir dengan warna yang tidak hanya heboh dan penuh kejutan, tetapi juga menyentuh hati. Setiap episodenya menghadirkan hiburan sekaligus kisah-kisah menarik dari para peserta yang tampil tanpa persiapan, langsung menyanyikan lagu dangdut dengan totalitas.

Salah satu momen terbaru datang dari duet peserta yang membawakan lagu bertema perpisahan berjudul Mata Hati. Awalnya, penonton menangkap suasana romantis di antara keduanya. Namun, “The Real Queen Ambyar” Happy Asmara bersama Beniqno memberikan catatan agar penampilan mereka lebih menonjolkan rasa kehilangan.

“Harusnya lagunya ini sedih, bukan sekadar romantis. Konsepnya harus balance,” ujar Happy Asmara.

Masukan dari para juri membuat sesi latihan di panggung berubah menjadi momen emosional. Saat duet tersebut menyanyikan lirik “Sesakit mengerang, akhir sebuah cerita…” hingga “Karena aku mengingkari janji,” suasana studio pun langsung hening. Penonton larut dalam penghayatan lagu, lalu memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk apresiasi.

Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan terus menjadi salah satu program andalan MNCTV yang selalu ditunggu-tunggu pemirsa.

Jangan lewatkan keseruannya setiap Kamis pukul 21.00 WIB, hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut.



(kha)