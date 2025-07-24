Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, Vega Darwanti Mendadak Ajak Karaoke di MNCTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:00 WIB
Malam Ini, Vega Darwanti Mendadak Ajak Karaoke di MNCTV
Karaoke Dadakan
A
A
A

Malam ini, Vega Darwanti, artis multitalenta, mendadak mengajak pemirsa MNCTV untuk ikut seru-seruan di Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan tayang setiap Kamis, pukul 21.00 WIB. Kehebohan dijamin pecah di atas panggung bersama Ruben Onsu dan para juri, yaitu Happy Asmara, Selvy Kitty, dan Beniqno.

Program Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan kembali hadir dengan warna yang tidak hanya heboh dan penuh kejutan, tetapi juga menyentuh hati. Setiap episodenya menghadirkan hiburan sekaligus kisah-kisah menarik dari para peserta yang tampil tanpa persiapan, langsung menyanyikan lagu dangdut dengan totalitas.

Salah satu momen terbaru datang dari duet peserta yang membawakan lagu bertema perpisahan berjudul Mata Hati. Awalnya, penonton menangkap suasana romantis di antara keduanya. Namun, “The Real Queen Ambyar” Happy Asmara bersama Beniqno memberikan catatan agar penampilan mereka lebih menonjolkan rasa kehilangan.

“Harusnya lagunya ini sedih, bukan sekadar romantis. Konsepnya harus balance,” ujar Happy Asmara.
Masukan dari para juri membuat sesi latihan di panggung berubah menjadi momen emosional. Saat duet tersebut menyanyikan lirik “Sesakit mengerang, akhir sebuah cerita…” hingga “Karena aku mengingkari janji,” suasana studio pun langsung hening. Penonton larut dalam penghayatan lagu, lalu memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk apresiasi.

Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan terus menjadi salah satu program andalan MNCTV yang selalu ditunggu-tunggu pemirsa.

Jangan lewatkan keseruannya setiap Kamis pukul 21.00 WIB, hanya di MNCTV Rumahnya Dangdut.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/598/3169609//kdi_2025-Q9FU_large.JPG
Audisi KDI 2025 Jakarta: Kesempatan Satu-satunya Jadi Bintang Dangdut Selanjutnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/598/3169518//entong_petualangan_baru-ypw0_large.JPG
Episode dan Petualangan Baru Entong: Memed Jadi Baik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/598/3164540//dmd_panggung_rezeki-NOmU_large.JPG
DMD Panggung Rezeki Hadir Special untuk Mengenang Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/598/3164262//karaoke_dadakan-9msV_large.JPG
Ngidam Ketemu Idola, Terwujud di Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/598/3162894//family_100-tzCH_large.JPG
Family 100: Jawaban Kocak dan Kejutan di Balik Survei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161199//dangdut_24_karat-ghif_large.JPG
Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan: Ketika Lagu, Tawa dan Air Mata Bersatu di Satu Panggung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement