HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kulineran Sekaligus Berkreasi, Anak-Anak Ini Unjuk Kreativitas di Alam Terbuka!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:03 WIB
Kulineran Sekaligus Berkreasi, Anak-Anak Ini Unjuk Kreativitas di Alam Terbuka!
Kuliner Nusantara
A
A
A

Siap-siap dibuat terpukau sama aksi anak-anak jago masak di alam terbuka! KULINER NUSANTARA tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.30 WIB di GTV, cocok banget buat kamu dan keluarga yang mau nonton tayangan seru, inspiratif, dan pastinya menggugah selera.

Di program ini, anak-anak gak cuma belajar masak, tapi juga mereka bakal masak bareng pakai resep warisan keluarga, meracik sambal khas, dan masak langsung di tungku tradisional, semuanya dengan bahan-bahan lokal yang gampang ditemuin.

Menu-menu yang disajikan? Bikin ngiler dan pastinya otentik! Gak hanya memanjakan mata dan perut, tapi juga nambah wawasan soal kekayaan kuliner Indonesia yang luar biasa.

Uniknya lagi, program ini juga ngajarin nilai penting buat anak-anak seperti kerja sama, gotong royong, dan cinta lingkungan. Bahkan di beberapa episode, mereka juga akan bikin mainan atau barang kreatif dari bahan-bahan yang ada di sekitar, kreatif banget kan!

Jadi, jangan lupa nonton KULINER NUSANTARA setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.30 WIB di GTV. Bisa juga streaming di RCTI+ kalau kamu lagi di luar rumah.

Biar nonton makin nyaman, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih. Kalau ada gangguan, tinggal scan ulang set top box atau atur posisi antena. Masih bingung? Langsung aja chat ke Layanan Solusi TV Digital via WhatsApp: 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB).

Follow juga Instagram @officialgtvid buat update seru, sneak peek episode berikutnya, dan info menarik lainnya. Yuk, cintai kuliner lokal bareng KULINER NUSANTARA di GTV!
 

(kha)


