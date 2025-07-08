Anak-Anak Ini Bisa Masak Semua Resep Turun-Temurun di Kuliner Nusantara GTV!

Tontonan gitu-gitu aja? Ini beda, siap-siap jatuh hati sama aksi lucu, berani, dan penuh semangat dari anak-anak yang jago masak ini! Program seru dari GTV, Kuliner Nusantara siap nemenin waktu istirahat kamu setiap Senin sampai Jumat pukul 11.00 WIB!

Bukan acara masak biasa, anak-anak ini akan menunjukkan kepiawaian mereka menyiapkan menu khas Indonesia langsung di alam bebas. Mulai dari ngulek sambal pakai cobek batu, masak di tungku kayu, sampai berburu bahan alami dari kebun sekitar!

Makanannya? Valid enak! Mereka siap bikin kamu mupeng sama semua makanan yang mereka bikin. Walaupun masaknya di alam, bahan masakan mereka dijamin kamu bisa temukan. Resep otentik yang turun dari beberapa generasi, bisa banget kamu recreate di rumah!

Bukan cuma makan aja, lewat Kuliner Nusantara, anak-anak juga diajak mengenal lebih dalam tentang budaya daerah, nilai kerja sama, gotong royong, dan tentu saja cinta terhadap alam dan masakan Indonesia. Kalau kamu lagi cari tontonan yang edukatif, menghibur, dan cocok buat ditonton bareng anak-anak atau keluarga, ini jawabannya!

Catat jam tayangnya, Kuliner Nusantara, tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 11.00 WIB, hanya di GTV!

Biar nontonnya makin jernih dan lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu sudah oke. Kalau masih gangguan, tinggal scan ulang set top box atau atur posisi antena. Masih belum berhasil juga? Langsung aja hubungi Layanan Solusi TV Digital GTV via WhatsApp di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB).

