HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi: DJ Panda Diduga Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:25 WIB
Polisi: DJ Panda Diduga Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina
Polisi: DJ Panda Diduga Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina (Foto: IG Erika Carlina)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pengancaman terhadap Erika Carlina tengah menjadi sorotan. Sang artis melaporkan Giovanni Surya alias DJ Panda ke Polda Metro Jaya atas tuduhan serius yang berkaitan dengan ancaman terhadap karier dan reputasinya.

Menurut keterangan polisi, ancaman tersebut dikirim DJ Panda melalui sebuah grup WhatsApp fanbase miliknya yang berisi sekitar 500 orang anggota.

“Terlapor mengirimkan pesan melalui WhatsApp Grup yang isinya mengancam akan menghancurkan karier korban,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (25/7/2025).

Erika Carlina Maafkan Nathalie Holscher Usai Parodikan Kehamilan
Polisi: DJ Panda Diduga Ancam Hancurkan Karier Erika Carlina (Foto: IG Erika Carlina)

Tak hanya mengancam karier, DJ Panda juga diduga ingin menyebarkan informasi palsu terkait kehamilan Erika. Ia disebut menuding anak dalam kandungan Erika bukan anaknya, serta melabeli Erika sebagai seorang psikopat di grup tersebut.

Halaman:
1 2
