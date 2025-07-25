Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Maafkan Nathalie Holscher Usai Parodikan Kehamilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |09:21 WIB
Erika Carlina Maafkan Nathalie Holscher Usai Parodikan Kehamilan
Erika Carlina Maafkan Nathalie Holscher Usai Parodikan Kehamilan (Foto: IG Erika)
JAKARTA Erika Carlina akhirnya memaafkan Nathalie Holscher yang sempat menuai sorotan usai diduga membuat video parodi terkait kehamilan dirinya. Permintaan maaf disampaikan langsung oleh Nathalie melalui akun Instagram pribadinya, @nathalieholscher, pada Jumat (25/7/2025).

Dalam unggahannya, mantan istri Sule itu menyampaikan klarifikasi dan penyesalan atas video yang menimbulkan kegaduhan di media sosial.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sudah beredar. Secara pribadi saya tidak ada niat menyinggung siapa pun. Saya minta maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar ke mana-mana," tulis Nathalie.

Alasan Erika Carlina Polisikan DJ Panda: Ancamannya Membahayakan Janin Aku
Erika Carlina Maafkan Nathalie Holscher Usai Parodikan Kehamilan (Foto: IG Erika)

Ia menegaskan kejadian ini menjadi pelajaran penting untuknya agar lebih berhati-hati dalam memilih rekan kerja maupun pergaulan.

