JAKARTA - JPCC Worship merilis lagu BejanaMu sebagai salah satu track dalam album mereka berjudul ‘One’, pada 2013. Lagu ciptaan Andre Hermanto dan Sari Simorangkir ini bercerita tentang komitmen untuk hidup dalam Tuhan.

Lagu tersebut telah didengarkan lebih dari 8,4 juta kali di Spotify. Sementara video akustik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 26 juta kali di YouTube. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.

BejanaMu-JPCC Worship

Intro

G D/F# G D/F#

G D/F# G D



Verse

G D/F#

Kekuatan di jiwaku

G D

Ketenangan batinku

G D/F#

Ada dalam hadirat-Mu

G

Kumenyembah-Mu



Verse

G D/F#

Tersungkur ‘ku di kaki-Mu

G D

Rasakan hadirat-Mu

G D/F#

Takkan ‘ku melepaskan-Mu

Em A

Kau cahaya bagiku

Chorus

D A

MengiringMu seumur hidupku

Bm G

Masuk dalam rencana-Mu Bapa

Em D/F#

Pikiranku, kehendakku

G A

Kuserahkan pada-Mu



D A

Harapanku hanya di dalam-Mu

Bm G

Kukan Teguh bersama-Mu Tuhan

Em D/F#

Jadikanku, bejana-Mu

G A

Untuk memuliakan-Mu



Verse

G D/F#

Tersungkur ‘ku di kaki-Mu

G D

Rasakan hadirat-Mu

G D/F#

Takkan ‘ku melepaskan-Mu

Em A

Kau cahaya bagiku

Chorus

D A

Mengiring-Mu seumur hidupku

Bm G

Masuk dalam rencana-Mu Bapa

Em D/F#

Pikiranku, kehendakku

G A

Kuserahkan pada-Mu



D A

Harapanku hanya di dalam-Mu

Bm G

Kukan teguh Bersama-Mu Tuhan

Em D/F#

Jadikanku, Bejana-Mu

G A

Untuk Memuliakan-Mu



Chorus

D A

Mengiring-Mu seumur hidupku

Bm G

Masuk dalam rencana-Mu Bapa

Em D/F#

Pikiranku, kehendakku

G A

Kuserahkan pada-Mu



D A

Harapanku hanya di dalam-Mu

Bm G

Kukan teguh bersama-Mu Tuhan

Em D/F#

Jadikanku, bejana-Mu

G A

Untuk memuliakan-Mu

Demikian lirik lagu dan chord gitar BejanaMu dari JPCC Worship.*

