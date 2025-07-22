Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar BejanaMu dari JPCC Worship

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:15 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar BejanaMu dari JPCC Worship
Lirik Lagu dan Chord Gitar BejanaMu dari JPCC Worship. (Foto: Instagram/@jpccworship)
A
A
A

JAKARTA - JPCC Worship merilis lagu BejanaMu sebagai salah satu track dalam album mereka berjudul ‘One’, pada 2013. Lagu ciptaan Andre Hermanto dan Sari Simorangkir ini bercerita tentang komitmen untuk hidup dalam Tuhan.

Lagu tersebut telah didengarkan lebih dari 8,4 juta kali di Spotify. Sementara video akustik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 26 juta kali di YouTube. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.

BejanaMu-JPCC Worship

Intro
G  D/F#  G  D/F#
G  D/F#  G  D
 
Verse
G             D/F#
Kekuatan di jiwaku
G            D
Ketenangan batinku
G             D/F#
Ada dalam hadirat-Mu
          G
Kumenyembah-Mu
 
Verse
G                  D/F#
Tersungkur ‘ku di kaki-Mu
G             D
Rasakan hadirat-Mu
G                D/F#
Takkan ‘ku melepaskan-Mu
          Em     A
Kau cahaya bagiku

Chorus
          D              A
MengiringMu seumur hidupku
        Bm               G
Masuk dalam rencana-Mu Bapa
       Em          D/F#
Pikiranku, kehendakku
    G           A
Kuserahkan pada-Mu
 
       D                 A
Harapanku hanya di dalam-Mu
        Bm               G
Kukan Teguh bersama-Mu Tuhan
       Em         D/F#
Jadikanku, bejana-Mu
      G    A
Untuk memuliakan-Mu
 
Verse
G                  D/F#
Tersungkur ‘ku di kaki-Mu
G             D
Rasakan hadirat-Mu
G                D/F#
Takkan ‘ku melepaskan-Mu
          Em     A
Kau cahaya bagiku

Chorus
          D              A
Mengiring-Mu seumur hidupku
        Bm               G
Masuk dalam rencana-Mu Bapa
       Em          D/F#
Pikiranku, kehendakku
    G           A
Kuserahkan pada-Mu
 
       D                 A
Harapanku hanya di dalam-Mu
        Bm               G
Kukan teguh Bersama-Mu Tuhan
       Em         D/F#
Jadikanku, Bejana-Mu
      G    A
Untuk Memuliakan-Mu
 
Chorus
          D              A
Mengiring-Mu seumur hidupku
        Bm               G
Masuk dalam rencana-Mu Bapa
       Em          D/F#
Pikiranku, kehendakku
    G           A
Kuserahkan pada-Mu
 
       D                 A
Harapanku hanya di dalam-Mu 
        Bm               G
Kukan teguh bersama-Mu Tuhan
       Em         D/F#
Jadikanku, bejana-Mu
      G    A
Untuk memuliakan-Mu

Demikian lirik lagu dan chord gitar BejanaMu dari JPCC Worship.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288//raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802//raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710//alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933//way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/619/3152162//shabrina_leanor-CRhF_large.jpg
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/206/3159504//nadin_amizah-oRTC_large.JPG
Nadin Amizah Bingung Judul Film Mirip Lirik 'Bertaut'
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement