JAKARTA - JPCC Worship merilis lagu BejanaMu sebagai salah satu track dalam album mereka berjudul ‘One’, pada 2013. Lagu ciptaan Andre Hermanto dan Sari Simorangkir ini bercerita tentang komitmen untuk hidup dalam Tuhan.
Lagu tersebut telah didengarkan lebih dari 8,4 juta kali di Spotify. Sementara video akustik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 26 juta kali di YouTube. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.
Intro
G D/F# G D/F#
G D/F# G D
Verse
G D/F#
Kekuatan di jiwaku
G D
Ketenangan batinku
G D/F#
Ada dalam hadirat-Mu
G
Kumenyembah-Mu
Verse
G D/F#
Tersungkur ‘ku di kaki-Mu
G D
Rasakan hadirat-Mu
G D/F#
Takkan ‘ku melepaskan-Mu
Em A
Kau cahaya bagiku
Chorus
D A
MengiringMu seumur hidupku
Bm G
Masuk dalam rencana-Mu Bapa
Em D/F#
Pikiranku, kehendakku
G A
Kuserahkan pada-Mu
D A
Harapanku hanya di dalam-Mu
Bm G
Kukan Teguh bersama-Mu Tuhan
Em D/F#
Jadikanku, bejana-Mu
G A
Untuk memuliakan-Mu
Verse
G D/F#
Tersungkur ‘ku di kaki-Mu
G D
Rasakan hadirat-Mu
G D/F#
Takkan ‘ku melepaskan-Mu
Em A
Kau cahaya bagiku
Chorus
D A
Mengiring-Mu seumur hidupku
Bm G
Masuk dalam rencana-Mu Bapa
Em D/F#
Pikiranku, kehendakku
G A
Kuserahkan pada-Mu
D A
Harapanku hanya di dalam-Mu
Bm G
Kukan teguh Bersama-Mu Tuhan
Em D/F#
Jadikanku, Bejana-Mu
G A
Untuk Memuliakan-Mu
Chorus
D A
Mengiring-Mu seumur hidupku
Bm G
Masuk dalam rencana-Mu Bapa
Em D/F#
Pikiranku, kehendakku
G A
Kuserahkan pada-Mu
D A
Harapanku hanya di dalam-Mu
Bm G
Kukan teguh bersama-Mu Tuhan
Em D/F#
Jadikanku, bejana-Mu
G A
Untuk memuliakan-Mu
Demikian lirik lagu dan chord gitar BejanaMu dari JPCC Worship.*
(SIS)