Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 94

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 94 bercerita tentang Jenny yang menyetir dalam kondisi mabuk dan kesal hingga menabrak mobil Cakra.

Akibat tabrakan tersebut, mobil Cakra rusak parah dan harus diderek ke bengkel. Mobil Cakra rusak parah dan harus diderek ke bengkel. Jenny nyaris kabur tapi Cakra menahannya.

Di rumah, Miko langsung mengompres perut Tania yang sedang datang bulan menggunakan air hangat. Aksi Miko itu membuat Tania sedikit terharu.

Saat Miko menolak panggilan dari Pak Darta, tak sengaja dia terhubung dengan Miko lewat video call. Ironisnya, Dara justru melihat Miko dan Tania sedang bermesraan lewat sambungan video tersebut.



Usai mengurus Jenny yang mabuk, Mitha tidak sadar kalau Tyas keluar rumah diam-diam lewat pintu depan yang terbuka. Keesokan harinya, Sumi melapor bahwa Tyas tak ada di kamar.

Mitha panik dan menyalahkan Jenny atas kekacauan tersebut. Mereka memutuskan mencari Tyas, namun tanpa sadar dibuntuti oleh Helsi yang curiga Tyas disembunyikan oleh Mitha.