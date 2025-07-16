Advertisement
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 93

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 93
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 93. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 93 bercerita tentang Alya dan Devan yang memutuskan kembali ke notaris untuk mengubah kontrak pernikahan mereka ke versi awal.

Adapun isi kontrak itu adalah pernikahan mereka tak mengharuskan punya anak. Alya yang diam-diam mencintai Devan terpaksa menyembunyikan perasaannya.

Namun, keputusan mereka ternyata tak sepenuhnya aman. Cakra yang sedang berada di kantor notaris tanpa sengaja mendengar percakapan Alya dan Devan. Dia pun berniat menyelidiki lebih lanjut soal isi kontrak itu.

Cakra kemudian mendatangi kembali kantor notaris itu pada malam hari. Tujuannya untuk memeriksa detail kontrak pernikahan Alya dan Devan.

Di lain pihak, Jenny kembali ke rumah dengan amarah yang meledak-ledak. Dia bersumpah akan membalas dendam pada Alya, apapun risikonya.

Sementara Mitha mencoba meredam emosi Jenny yang nyaris kehilangan kendali. Sayang, usahanya gagal. Apakah Cakra bisa membuktikan kecurigaan soal pernikahan Alya dan Devan?

Rencana apalagi yang dirancang Jenny untuk menyakiti Alya? Simak episode terbaru sinetron Kau Ditakdirkan Untukku di RCTI kanal digital 28 UHF, pada hari ini (16/7/2025), pukul 22.00 WIB.*

(SIS)

