Saatnya Muda Mudi Banjarmasin Unjuk Suara di Audisi Indonesian Idol XIV

BANJARMASIN – Setelah sukses digelar di Solo dan Palembang, ajang pencarian bakat musik paling bergengsi di Indonesia, Indonesian Idol Season XIV, kini hadir di Kota Banjarmasin.

Audisi akan dilangsungkan pada Rabu 16 Juli 2025 di Grand Tan Banjarmasin Hotel and Convention Center, Jalan A Yani KM 12, Pasar Kemis, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Indonesian Idol kembali membuka panggung bagi para talenta terbaik dari seluruh penjuru negeri. Memasuki musim ke-14, audisi tahun ini akan digelar lebih besar, lebih meriah, dan menjangkau lebih banyak kota. Total ada 13 kota besar yang dikunjungi untuk menjaring suara-suara emas Tanah Air.

Buat kamu yang merasa punya suara emas, inilah saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuanmu! Audisi di Banjarmasin kali ini juga akan dimeriahkan oleh kehadiran dua alumni Indonesian Idol: Angie Carvalho, putri daerah Banjarmasin, dan Mesa Hira. Keduanya akan memberikan hiburan sekaligus motivasi, lengkap dengan tips dan trik bagi para peserta yang sedang berjuang.

Audisi ini menjadi kesempatan emas bagi anak-anak muda Banjarmasin untuk tampil di hadapan juri audisi dan berpeluang melangkah ke babak eliminasi di Jakarta. Tidak hanya suara yang dinilai, tapi juga karakter, penampilan, dan keunikan di atas panggung.

Syarat Pendaftaran Audisi Indonesian Idol XIV: