HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audisi Indonesian Idol Season XIV Segera Hadir di Makassar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:49 WIB
Audisi Indonesian Idol Season XIV Segera Hadir di Makassar
Audisi Indonesian Idol Season XIV Segera Hadir di Makassar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses besar di musim sebelumnya, Indonesian Idol kembali hadir dengan musim terbaru. Season ke-14 ini digelar lebih megah, lebih seru, dan lebih luas.

Audisi Indonesian Idol Season XIV akan hadir di 13 kota besar. Setelah Solo, Palembang, Banjarmasin, Semarang, Kupang, dan Malang, kini giliran Makassar yang menunjukkan potensi terbaiknya!

Pada Sabtu, 2 Agustus 2025, audisi akan digelar di  Phinisi Point Mall Makassar Lobby Bira, Lantai UG, mulai pukul 07.00 WITA.

Selama audisi berlangsung, pengunjung mall akan dihibur oleh penampilan spesial dari Piche Kota, salah satu alumni Indonesian Idol musim sebelumnya. Lalu apa syarat mengikuti audisi Indonesian Idol Season XIV?

Sebagai peserta audisi, kamu harus berusia 16-27 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, mempersiapkan dua lagu bebas, dan membawa identitas diri yang sah ke lokasi audisi. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
